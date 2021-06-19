Москва, , 16:17 — REGNUM На Съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Госдуму. Они представляют важнейшие для страны направления, считает президент.

Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Накануне в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться и в одномандатных округах, и работать на общий результат партии в составе федерального списка», — рассказал Владимир Путин.

Съезд определит лиц, которые будут в этом списке, продолжил он.

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, так скажем, должен выглядеть таким образом — чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть «политические тяжеловесы», и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни. Это поддержка детей, семей с детьми, детства в целом, это образование, в самом широком смысле этого слова, это здравоохранение, отстаивание интересов по международной линии. Это, конечно, одно из фундаментальных направлений нашей работы — укрепление обороноспособности государства», — пояснил выбор кандидатов Владимир Путин.