Подгорица, , 22:16 — REGNUM Госдепартамент США одобрил 18 июня резолюцию по Сребренице, принятую в парламенте Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу является долгосрочной и устойчивой. Эта болезненная глава в европейской истории никогда не должна быть предана забвению», — заявил представитель госдепартамента в ответ на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать принятие резолюции и смещение со своей должности министра юстиции Черногории Владимира Лепосавича.

Бурная реакция осложнила отношения Черногории с Сербией на следующий день после того, как парламент Черногории 17 июня принял резолюцию, запрещающую отрицание геноцида, совершенного в Сребренице, и отстранил от своих обязанностей министра юстиции.