Москва, , 14:31 — REGNUM В Бурятии скорейшего решения требуют вопросы, связанные с аварийным жильем, городской средой, чистым воздухом, экологией, благополучием детей-сирот, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Об этом заявил секретарь Бурятского регионального отделения «Единой России», глава республики Алексей Цыденов, выступая перед началом XX Съезда партии.

«Это все то, что создает жизнь в целом общества и отдельных категорий людей, которым требуется поддержка. Безусловно, это вопросы экономического развития, и его стимулирования по всем направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и так далее», — отметил он.

Алексей Цыденов напомнил, что «Единая Россия» сейчас реализует 15 партийных проектов.

«У них есть свои результаты, часть проектов стала основой национальных проектов, о которых объявил Президент России Владимир Путин. К примеру, национальный проект «Безопасные и качественные дороги», «Комфортная городская среда», «Культура малых сел», — отметил секретарь регионального отделения партии.