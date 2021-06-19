Москва, 19 июня 2021, 13:52 — REGNUM На XX Съезде «Единой России» основное внимание привлечено к списку кандидатов. Есть все основания полагать, что он значительно обновится. Об этом журналистам заявил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.
Первой и главной заботой «Единой России» является социальное устройство страны, и эта тема найдет свое отражение в повестке Съезда, считает Алексей Куртов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XX Съезде «Единой России» будет утвержден список «Единой России» к предстоящим выборам в Госдуму. Также делегаты примут основные направления предвыборной Программы.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне прошли ПЦР-тестирование, а во время регистрации им нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса.
Читайте ранее: На съезде «Единой России» предприняты строгие меры санитарной безопасности