Москва, , 13:52 — REGNUM На XX Съезде «Единой России» основное внимание привлечено к списку кандидатов. Есть все основания полагать, что он значительно обновится. Об этом журналистам заявил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

«В числе кандидатов — много молодых людей, есть непартийные кандидаты, и это отрадно, потому что «Единая Россия» умеет вовлекать в свои ряды активных людей, но не обязательно из партии — это хороший задел. Неожиданностей, скорее всего, не будет, потому что предварительное партийное голосование расставляет по местам все основные вопросы, связанные с кандидатами и по спискам, и по одномандатным округам. Там будет все достаточно понятно», — сказал он.

Первой и главной заботой «Единой России» является социальное устройство страны, и эта тема найдет свое отражение в повестке Съезда, считает Алексей Куртов.

«Это работа для людей, работа с детьми, их родителями. Сейчас очень много вопросов по школе, по специальным медицинским программам, по онкобольных малышам и тем детям, у которых есть инвалидность. Так что задач предстоит решить много», — подчеркнулАлексей Куртов, — «Единая Россия» умеет привлекать в свои ряды активных людей не из партии — это хороший задел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XX Съезде «Единой России» будет утвержден список «Единой России» к предстоящим выборам в Госдуму. Также делегаты примут основные направления предвыборной Программы.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне прошли ПЦР-тестирование, а во время регистрации им нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса.

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