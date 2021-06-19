Белград, , 22:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поздравил Антонио Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Искренние поздравления Антонио Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН. Мы разделяем ваш энтузиазм и преданность делу и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества для дальнейшего укрепления связей между народами на общем пути к лучшему и процветающему миру, который способствует равенству и взаимному уважению», — написал Вучич в своем официальном аккаунте в социальной сети.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций назначила Гутерриша на второй пятилетний срок, который начнется с 1 январь 2022 года. Антонио Гутерриш возглавил Организацию Объединенных Наций в январе 2017 года, сменив на этом посту Пан Ги Муна.