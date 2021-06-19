Москва, , 12:57 — REGNUM «Единая Россия» должна подготовить новую Программу с учетом новых вызовов. Для успеха на выборах партия должна слышать людей и работать для людей. Если партия будет открытой для каждого человека, продемонстрирует избирателям свою полезность и будет восприниматься как драйвер перемен к лучшему, то большинство россиян, пришедших на выборах 19 сентября, проголосуют за «Единую Россию». Такое мнение высказал в преддверии XX Съезда партии политический консультант, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

«Программа партия называется «Народной», при этом фактически это продолжение и развитие уже реализованной программы, принятой перед предыдущими выборами. Новое время — новые вызовы. Поэтому надо согласиться с Председателем партии Дмитрием Медведевым, что «Единая Россия» должна критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учетом нынешней ситуации. Наполнение содержанием понятия «социальное государство», забота о каждом, благосостояние для всех — так я вижу нынешние приоритеты «единороссов», — отметил Константин Калачёв.

По его словам, стратегия партии — создание условий для реализации курса президента. Что же касается предвыборной стратегии, то это еще и ставка на обновление, на новые идеи и лица. «Партии нужно еще раз закрепить связку Партии и Путина, убедить избирателей, что «Единая Россия» отражает запросы большинства», — считает эксперт.

По мнению политолога, участие в Съезде для будущих кандидатов — это еще одно напоминание об их ответственности за общий результат, за «сшивку» их публичности с партийной выборной кампанией. «У одной только Татьяны Буцкой — партийного кандидата по округу и лидера «Совета матерей» более 1,7 млн. подписчиков. Если каждый из кандидатов эффективно мобилизует свою аудиторию, то в общей копилке голосов может быть неплохое прибавление. В общем, суммирование личных рейтингов лидеров региональных списков, оптимальное решение вопроса об общефедеральной части партийного списка плюс усилия одномандатников создают условия для сохранения «Единой Россией» уверенного большинства в Госдуме», — резюмировал Константин Калачёв.

Напомним, XX Съезд «Единой России» начнет свою работу 19 июня в Москве. Участие в нем примет Президент России Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.

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