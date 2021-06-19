Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Власти США вовсе не останавливали передачу Украине нового пакета военной помощи, как об этом пишет ряд СМИ. Об этом 18 июня заявила пресс-секретарь Белого дома США Дженнифер Псаки.

Напомним, что ранее ряд СМИ, в частности, издание Politico, написал, что Белый дом решил приостановить передачу военной помощи Украине.

Речь идет о плане военной помощи на $100 млн, которую США оказывают Украине. Это далеко не первый пакет военной помощи, которую американские власти оказывают ВСУ.

По словам Псаки, США вовсе не приостанавливали передачу Украине нового пакета военной помощи. Все сообщения СМИ о том, что это было сделано перед проведением саммита президентов России и США — Владимира Путина и Джозефа Байдена, Псаки назвала абсурдными.