Тегеран, , 07:57 — REGNUM 18 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд подверг критике политизацию крушения украинского самолета, заявив, что такие меры будут лишь отвлекать Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) от верного пути в решении данного вопроса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания, реагируя на необоснованные высказывания канадского министра транспорта.

Выступая на 223-й сессии совета ИКАО, Бахарванд подробно остановился на деятельности Ирана в связи с крушением украинского самолета. Он еще раз выразил сожаление в связи с печальной аварией, а также изложил юридические и технические аспекты данного дела.

Он подтвердил решение Ирана выплатить компенсацию семьям погибших. Бахарванд приветствовал любую инициативу или план по содействию международной авиационной безопасности.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой под Тегераном 8 января 2020 года.