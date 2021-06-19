Новороссийск, Краснодарский край, , 07:11 — REGNUM В Краснодарском крае на полигоне Раевский под Новороссийском прошла торжественная церемония закрытия российско-белорусско-сербских совместных тактических учений «Славянское братство-2021». Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе церемонии прозвучали государственные гимны стран — участников совместных манёвров. Руководством учений были подведены итоги, в адрес его участников прозвучали слова благодарности за выполнение всех поставленных задач. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены награды и ценные подарки. Десантники совершили «прыжок дружбы» с национальными флагами и флагом ВДВ.

«Военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии обменялись памятными сувенирами и пожали друг другу руки, поблагодарив за совместную работу. В завершении мероприятия для всех его участников выступил вокально-инструментальный ансамбль Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск Синева», — отмечается в сообщении.

Напомним, в международных учениях «Славянское братство-2021» принимали участие около 100 бойцов сводного подразделения спецназа ВС Сербии, порядка 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил специальных операций ВС Белоруссии и более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае на полигоне Раевский под Новороссийском завершилась активная фаза, с десантированием и боевой стрельбой, российско-белорусско-сербских совместных тактических учений «Славянское братство-2021».

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