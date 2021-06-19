Москва, , 05:24 — REGNUM Словами из песни, включенной в кинофильм, ответила на заявление лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июня в своем телеграмм-канале.

Речь идет о композиции «Мария» из кинокартины американского режиссера Роберта Уайза «Звуки музыки».

«Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?» — написала представитель ведомства.

Так она оценила призыв Макрона к ЕС и США вести диалог с РФ, несмотря на проблемы и предложение Меркель выработать общие правила в отношениях с Россией.

Кроме того, в свое сообщение Захарова добавила видеозапись с этой песней и ссылку с переводом текста композиции на русский язык.

Как сообщало ИА REGNUM в апреле Мария Захарова прокомментировала благодарность властей Чехии в адрес Великобритании и стран Прибалтики за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией. Она представила цитату известного чешского писателя Карела Чапека.