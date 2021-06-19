Тегеран, , 02:59 — REGNUM Не менее 28,4 млн граждан Ирана проголосовали на президентских выборах в республике к закрытию избирательных участков, заявил представитель избирательного штаба одного из кандидатов Джаханбахш Ханджани агентству Borna.

«К 02:00 проголосовали 28,4 млн человек», — заявил он.

Ханджани добавил, что его кандидат предложил иранскому МВД продлить время проведения голосования, однако ведомство отказало, сославшись на распоряжение Совета стражей конституции Ирана. При этом пока официальных данных о явке на президентских выборах в Исламской Республике не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Иране начались президентские выборы. В числе первых проголосовал аятолла Али Хаменеи. Он также призвал жителей республики массово голосовать.

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