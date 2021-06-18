Москва, 18 июня 2021, 23:06 — REGNUM Планы ликвидации русскоязычного канала Общественного телевидения Латвии «LTV7» — очередной акт языковой агрессии правительства против населения страны, заявила 18 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментарий о прекращении работы русскоязычного канала Общественного телевидения Латвии «LTV7» опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Воспринимаем информацию о планирующейся ликвидации русскоязычного канала «LTV7» на Общественном телевидении Латвии как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения», — заявила Захарова.
При этом она напомнила, что около 40% населения Латвии предпочитают русский язык для общения и получения информации.
«Это в очередной раз подтверждает ангажированный характер подобных шагов и явное намерение руководства страны вытеснить русский язык из всех сфер общественной жизни Латвии», — подчеркнула Мария Захарова.
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