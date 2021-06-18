Приштина, 18 июня 2021, 23:20 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 18 июня сообщило о том, что Косово ведёт переговоры о закупке СПГ у США.
Ранее Европейская комиссия уже выделила €166,7 млн на строительство терминала СПГ в греческом Александрополисе.
Сообщается, что в настоящее время Косово ведёт переговоры с греческим правительством и США об использовании газа. Подобные переговоры также ведёт правительство Северной Македонии.
Реализация проекта по созданию терминала СПГ в Александрополисе осуществляет Gastrade.
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