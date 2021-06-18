Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Небо над Балтийским морем может стать местом воздушного столкновения между российскими ВКС/ВВС и ВВС стран-членов НАТО, сообщает 18 июня издание National Interest.

В статье автора издания Тревора Филсета, Балтийское море указано как район, поделенный между Россией, Финляндией, Швецией, Польшей, Германией и Данией. Последние три государства, подчеркивает автор, входят в состав Североатлантического альянса.

При этом, напоминает Филсет, над акваторией Балтийского моря, а также над тремя республиками Прибалтики регулярно отмечаются «нарушения воздушных границ», перехват и сопровождение над нейтральными водами, а также интенсивные полёты самолётов-разведчиков.

Кроме того, над Балтикой почти постоянно проводятся военные учения НАТО, сопровождаемые аналогичными мероприятиями со стороны России.

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