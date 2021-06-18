Париж, 18 июня 2021, 21:37 — REGNUM Приход к власти в США президента Джо Байдена на руку НАТО, сообщил 18 июня журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
На совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции Макрон сказал:
Он добавил, что Вашингтон начинает понимать, что стратегия европейской безопасности является «не альтернативным проектом НАТО», а самостоятельным механизмом. По словам Макрона, в общую безопасность Брюссель должен вносить свой, независимый от США, вклад, «особенно в отношении своих соседей».
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