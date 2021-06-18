Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Власти Петербурга подтвердили возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса и попросили горожан с пониманием отнестись к такому решению, если оно будет принято.

Комздрав Петербурга Дмитрий Лисовец

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: рост заболеваемости и смертности — все новости»

«При каких показателях вводить обязательную вакцинацию — это прерогатива Роспотребнадзора. На мой взгляд, это вполне может случиться», — заявил 18 июня председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на телеканале «78».

Он отметил, что обязательная вакцинация для прерывания эпидемии может оказаться единственно возможным вариантом, хотя и продолжает рассчитывать на сознательность населения.

«Если потребуется и будет необходимо ввести обязательную вакцинацию, мне кажется, что к этому надо относиться с пониманием», — сказал чиновник.

Лисовец подчеркнул, что в Петербурге обеспечена максимальная доступность вакцины — в запасе более 90 тыс. доз трех российских вакцин и ожидаются новые поставки, привиться можно как в поликлиниках, так и в торговых центрах.

Напомним, в Петербурге на 17 июня полностью завершили цикл вакцинации всего 12% от численности постоянного населения.