Москва, , 17:14 — REGNUM Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 г., сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что 18 июня 2021 г. вступили в силу ФЗ № 158 от 7 июня 2021 г. «О денонсации РФ Договора по открытому небу» и соответствующее распоряжение правительства РФ № 1611-р от 16 июня 2021 г.

Москва направила предусмотренные договором уведомления его депозитариям — Канаде и Венгрии, а также прочим странам-участницам через посольства в соответствующих столицах. Направлено уведомление и через делегации в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене.

«Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления, — сообщили в МИД РФ. — Таким образом, это произойдёт 18 декабря 2021 г.».

Отмечается, что Россия в одностороннем порядке выходит и из сформированной в рамках договора группы стран-участниц, включающей РФ и Белоруссию. «О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно — белорусские партнёры», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 г. российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН.

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