Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, в отношении которого Октябрьский районный суд Северной столицы решает вопрос об избрании меры пресечения, просит не применять к нему домашний арест, на чем настаивает следствие, а ограничиться подпиской о невыезде.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Максим Резник в зале суда

Напомним, 18 июня Резнику предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Свою вину парламентарий не признал.

«(Резник) считает домашний арест избыточной мерой, которая поставит крест на его работе», — отметили в судебной пресс-службе Петербурга.

Добавим, что следствие просит избрать депутату домашний арест, поскольку Резник осведомлен о личностях свидетелей, может угрожать свидетелям, помешать установлению истины по делу и скрыться от следствия и суда и уничтожить доказательства, сбор которых по настоящему уголовному делу еще не завершен.

По мнению следствия, Резник проявил особый цинизм, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации.