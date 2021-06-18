Варшава, , 16:21 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау примет участие в Анталийском дипломатическом форуме (ADF) в Турции 18−19 июня. Об этом сообщает Polskie Radio.

Данное ежегодное мероприятие, который откроет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, является международной площадкой для политического и экспертного диалога по глобальным вызовам мира, безопасности и развития.

В этом году в форуме примут участие 12 глав государств и 43 министра иностранных дел. Кроме того, там будет присутствовать группа представителей международных организаций, научных и академических кругов, журналисты. В общей сложности примет участие около 1 тысячи человек.

Польский дипломат на этом мероприятии выступит в секции под названием «Новая эра трансатлантических отношений», в ходе которой представит позицию Польши по новой стратегической концепции НАТО, а также по поводу перспектив отношений Польши, США и Турции.