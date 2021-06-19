Любляна, , 11:54 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор 18 июня заявил, что задачей Словении на посту председательницы Евросоюза станет разблокировка переговоров о вступлении Северной Македонией в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пахор назвал это «проблемой морали». По словам Пахора, необходимо найти способ убедить Болгарию снять вето на начало переговоров со Скопье.

Напомним, Болгария заявляет, что в Скопье не выполняют соглашение о добрососедстве и под этим соусом требуют от Северной Македонии уступок, блокируя проведение первой межправительственной конференции в рамках переговорах о вступлении этой страны в ЕС.

Словения 1 июля займет пост председательницы Евросоюза. В Любляне назвали приоритетом переговоры о расширении Евросоюза.

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