Бишкек, , 15:49 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева по подозрению в коррупции. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в ГКНБ.

По версии следствия, экс-чиновник вступил в сговор с высшим политическим руководством страны и представителями компании «Центерра», и лоббировал интересы канадского инвестора, разрабатывающего золоторудное месторождение «Кумтор».

Киргизстанские спецслужбы утверждают, что Сарпашев препятствовал разработке и принятию проекта закона «О ледниках» и внес на рассмотрение парламента Киргизии дополнения в Водный кодекс, позволяющий компании «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках, расположенных на руднике «Кумтор».

Против бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева возбудили уголовное дело по статье «Коррупция».

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