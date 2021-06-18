Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Три района Ленинградской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в каждом из них сменили цвет в системе по типу светофора, согласно которой устанавливаются ограничения в регионе. Так, Киришский и Волховский районы перешли в «желтую» зону, а Бокситогорский ― в «красную», с наибольшим числом ограничений. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Ленинградская область

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Напомним, губернатор региона Александр Дрозденко подписал новое постановление из-за трехкратного роста числа госпитализаций пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией.

Объекты развлечений, в том числе ночные клубы и дискотеки, в «красной» зоне смогут работать только до 23:00 и при заполняемости не более 50% мест. В «желтой» ― до 02:00 и при заполняемости не более 50% мест, а в «зеленой» ― до 02:00 без ограничений количества.

«Во всех случаях необходимо использование гигиенических масок», — указано в документе.

Кинотеатры, театры, концертные организации и дома культуры могут проводить мероприятия в желтой зоне при условии заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок, а в зеленой ― деятельность разрешена при условии заполняемости не более 75% мест и с обязательным использованием масок.

«Во всех зонах временно приостановлена работа детских игровых комнат расположенных на территории торговых центров, торговых комплексов», — подчеркнуто в постановлении.

Музеи в «красной» зоне смогут проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 20 человек и маршрутизацией посетителей, исключающей встречные потоки с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Помещения смогут посещать не более одного человека на 7 кв. м с обязательным использованием масок и соблюдением социальной дистанции 1,5 м. В «желтой» зоне ― количество человек в группе для экскурсии на открытом воздухе не должно превышать 25 человек, а в помещениях не должно быть более одного человека на 4 кв. м.

Салоны красоты и парикмахерские в «зеленой» зоне теперь должны использовать до 75% посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 м между посетителями в зоне ожидания. Использование масок ― обязательно.

Предприятия общепита в «красной» зоне могут продолжать работу при 50% заполняемости и расстоянием между столами не менее 1,5 м. Обслуживание посетителей с 02:00 до 06:00 может быть только навынос или с доставкой заказов. Общепит в «зеленой» зоне должен обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м., обработку посуды при 95 градусах, или использовании одноразовой посуды. Исключения ― производственные столовые для работников предприятий, а также кафе на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправочных станций.

МФЦ в «красной» смогут принимать вакцинированных граждан без предварительной записи для осуществления определенного ряда услуг. Для полного перечня услуг сохраняется предзапись. В «желтой» и «зеленой» зонах в МФЦ введена обязательная запись для тех, кто не успел сделать прививку.