Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума очередного, восьмого созыва займется доработкой закона об ответственности СМИ за распространение недостоверной информации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

«Полностью разделяю позицию Владимира Путина: СМИ не должны уходить от ответственности за перепечатку/репост очевидно недостоверной информации. Особенно это актуально для сетевых изданий», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин наложил вето на принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об ответственности за распространение недостоверной информации. Законом, принятым Госдумой и одобренным Совфедом, устанавливается, что если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за фейки и клевету