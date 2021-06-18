Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области установили точную дату, к которой не менее 80% сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и ряда других отраслей должны быть вакцинированы. В случае, если распоряжение властей не будет выполнено до 1 сентября 2021 года, работать они не смогут. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины от коронавируса

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Пройти вакцинацию к 1 сентября должны также не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области. К организациям, которым в случае обострения эпидситуации с 1 сентября и вакцинации менее 80% сотрудников будет запрещено продолжать деятельность, добавлены музеи и внемузейные пространства.

«Для массовых мероприятий снимаются ограничения, если у всех участников есть справки о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, или отрицательного ПЦР-исследования, сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия», — сообщили в областном правительстве.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что региональные власти выпустили новое постановление, в котором сообщается, что теперь сертификат, или справка о вакцинации стали «зелёным сигналом» для оказания сразу нескольких видов медицинской помощи.

«При предъявлении одного из этих документов будет предоставляться плановая медицинская помощь в дневных стационарах во всех районах, проводиться медосморы (в том числе призывников по контракту и поступающих в образовательные организации) и медосвидетельствования», — уточнили в пресс-службе.