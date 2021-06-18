Брюссель, , 15:11 — REGNUM Совет Европейского союза подготовил рекомендацию для стран-членов блока, согласно которой они могут постепенно снимать запрет на въезд жителей других стран начиная с 18 июня, сообщает The Hill.

Список будет пересматриваться каждые две недели и будет обновляться по мере необходимости, сообщили в совете. Совет рекомендовал постепенно отменить ограничения в отношении США, а также Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.

Блок также рекомендовал снять ограничения в отношении Китая при условии взаимности. Он также рекомендовал отменить ограничения для Гонконга, Тайваня и Макао.