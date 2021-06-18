Анкара, , 13:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис договорились общаться без посредничества третьих стран, и это главный итог их переговоров на полях саммита НАТО. Об этом сообщает 18 июня ИА Красная Весна.

По словам Эрдогана, он предложил Мицотакису вести переговоры через спецпосланников без третьих лиц, организаций или государств. Спецпосланнниками выступят спецпредставитель президента Турции Ибрагим Калын и руководитель дипломатического офиса премьер-министра Греции Элени Сурани.

Встреча лидеров Греции и Турции состоялась 14 июня на саммите НАТО, впервые после обострения 2019−2020 года, связанного, как сообщало ИА REGNUM, с действиями Турции на континентальном шельфе греческих островов в Средиземном море.

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