Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путем подтвердили 970 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 18 июня в оперштабе. Это на 24 случая больше, чем в предыдущие сутки, и на 43 случая больше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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Уровень суточного выявления коронавируса в эти дни в Петербурге соответствует цифрам второй половины февраля 2021 года, только тогда наблюдался спад, а сегодня — подъем заболеваемости.

Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 455 340 случаев инфицирования. Выздоровели 426 877 человек, в том числе за последние сутки выписали 1455 человек. Скончались от COVID-19 за время пандемии 15 202 человека, в том числе 79 — за минувшие сутки.