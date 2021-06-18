Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки подтвердили 79 смертей пациентов от COVID-19, сообщили 18 июня в федеральном оперативном штабе. Это на 18 смертей больше, чем в предыдущие сутки. По суточной смертности сегодня Петербург «обогнал» даже Москву, где за прошедший день констатировали 78 смертей от коронавируса. При этом в столице выявляемость коронавируса выше.

Стационар для пациентов с COVID-19

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Показатель суточной смертности от коронавируса в Петербурге вернулся к уровню 20-х чисел января 2021 года, когда наблюдался пик второй волны эпидемии.

Всего за время пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 15 202 человека. Летальность ковида в Петербурге составляет на сегодня 3,33%.