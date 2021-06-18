Москва, , 11:36 — REGNUM С заявлением о снятии с него санкций обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба «Конкорда» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Пресс-служба уведомляет, что сегодня, 18 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц», — говорится в сообщении.

Также бизнесмен попросил предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список.

Кроме этого, указывается, что Пригожин отметил в своем заявлении, что санкции в его отношении введены «необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы» и уточнил, что эти меры являются ограничивающими его права и свободы.

«С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению», — также добавляется в сообщении.

Отметим, санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из России, которые якобы связаны с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, были введены американским минфином в апреле текущего года и в них попали несколько человек и компаний, связанных с Пригожиным. Сам бизнесмен с 2016 года находится в санкционных списках США.