Москва, , 11:09 — REGNUM На одних лишь национальных интересах нельзя построить сверхдержаву, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вот говорят, достаточно национальных интересов. Нет, не достаточно. Нельзя сосредотачиваться на национальных интересах чисто прагматически. Например, нужно сказать, что наши супер-интересы — это любовь к музыке Бетховена, неважно. И это позволяет нам оперировать определенным образом в Африке и Латинской Америке. Сверхдержава не может ограничиться сферой национальных интересов… США говорят, что их ДНК — демократия, а у нас — «Героическая симфония» в ДНК. Потому что в противном случае, у них ДНК, а у нас — национальные интересы», — заявил Кургинян.

По его словам, разговоры о том, что разность национальных интересов у нас и у США не делают нас врагами глубоко ложны в ситуации, когда их национальные интересы — уничтожить нас.