Сеул, , 10:43 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию RnSearch.

Согласно результатам опроса, проведённого с 14 по 16 июня среди 1051 человека в возрасте старше 18 лет, 34,1% респондентов поддерживают кандидатуру бывшего прокурора.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживает 33,2% респондентов.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (12,9%), независимый депутат Хон Чжун Пё (7,8%), бывший министр юстиций Чху Ми Э (6,8%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (6,4%), бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн (3,6%).