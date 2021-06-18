Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 18 июня станет самым тёплым днем с начала лета. Обширный антициклон прогреет воздушные массы до +29…+30 градусов. Об этом 18 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

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По его словам, условия погоды в Северной столице 18 июня продолжит определять обширный антициклон.

«В такой ситуации небольшая облачность и полное отсутствие дождей поспособствуют дальнейшему прогреву воздушных масс, и наступившая пятница станет самым теплым днем с начала лета», — отметил синоптик.

Температура воздуха днем в Петербурге поднимется до +27…+29 градусов, а по Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

«Добавлю, что пока самым теплым днем лета является 5 июня, когда воздух прогрелся до +26,3 градусов», — уточнил он.