Москва, 18 июня, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В настоящее время Министерство обороны России начало создавать противовирусный препарат от COVID-19, который будет выпускаться в виде жвачки. Об этом 18 июня сообщил близкий к российскому Минобороны источник.

Жвачка

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«Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что разработку такого препарата ведут в «48-ом Центральном научно-исследовательском институте», и добавил, что также в нем создают мукозальную вакцину от COVID-19 в виде пастилы.

«По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов», — уточнил он.

В то же время в минувшем году 48-й ЦНИИ Минобороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимался разработкой рекомбинантного препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что после прохождения вакцинации от COVID-19 некоторые люди из-за особенностей иммунной системы своего организма могут заболеть, однако благодаря прививке они легче перенесут новую инфекцию.