Москва, 18 июня, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Из-за роста числа выявляемый случаев заражения коронавирусной инфекцией местными властями отменено проведение музыкальных фестивалей «Дикая мята» в Тульской области и Грушинского фестиваля в Самарской области. Об этом 18 июня сообщается в группах этих массовых мероприятий в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карантин

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«Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль «Дикая мята», — говорится в сообщении организаторов «Дикой мяты».

При этом указанный фестиваль был отменен менее чем за сутки до его начала после вышедшего указа губернатора Тульской области о запрете всех массовых мероприятий в регионе.

В то же время «Дикая мята» должна была пройти в период с 18 по 20 июня, вход на мероприятие должен был открыться в 12:00 (совпадает с мск) 18 июня. Ранее власти согласовали проведение фестиваля с ограничениями для зрителей, на него планировалось пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был получен за сутки до начала фестиваля, или по справке о прохождении вакцинации от COVID-19.

«Дорогие друзья, Грушинский 2021 отменён! В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году», — также говорится в сообщении организаторов Грушинского фестиваля.

Вместе с тем, этот фестиваль должен был проходить с 1 по 4 июля на Мастрюковских озерах в Самарской области в традиционном формате, причем 5 июня правительство региона рекомендовало участникам мероприятия сделать прививку от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в России было выявлено 14 057 случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с 15 февраля нынешнего года (14 207).