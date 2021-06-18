Москва, , 09:08 — REGNUM Диверсия украинской стороны против ополченцев Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) требует осуждения, её следует обсудить в Совете Безопасности ООН. Такое заявление опубликовано 17 июня на сайте постоянного представительства России при ООН.

Отмечается, что 11 июня группа диверсантов Вооружённых сил Украины проникла на наблюдательный пост народной милиции ЛНР в районе посёлка Голубовское и «хладнокровно расправилась с находившимися там пятью ополченцами». Погибшие не были профессиональными военными.

В постпредстве призвали Совбез осудить это «бессмысленное и жестокое нападение», нарушившее Минские соглашения. Дипломаты подчеркнули также, что западные государства прямо пособничают преступлениям киевского режима против своих мирных граждан, и это вызывает особую озабоченность.

Примером тому служит подготовка украинских снайперов военными специалистами США в тренировочном лагере под Мариуполем. Кроме того, США снабжают Украину вооружениями и военной техникой, и это отнюдь не секрет, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения на ополченцев у Голубовского глава ЛНР Леонид Пасечник прервал свой визит в Россию.

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