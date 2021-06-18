Москва, 18 июня, 2021, 08:31 — ИА Регнум. После прохождения вакцинации от COVID-19 некоторые люди из-за особенностей иммунной системы своего организма могут заболеть, однако благодаря прививке они более легко перенесут новую инфекцию. Об этом 18 июня рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — приводит его слова РИА Новости.

Также врач уточнил, что вакцина от нового заболевания является сложным иммунно-модулирующим препаратом и потому, по словам Позднякова, реакция человеческого организма при ее использовании может отличаться и именно поэтому все производители открыто заявляют, что ни одна из вакцин не дает 100%-й защиты.

«Большая инфицирующая доза способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться — по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей», — отметил он.

В то же время Поздняков подчеркнул, что даже при большой вирусной нагрузке, при встрече со знакомым вирусом иммунный процесс запустится, так как сработают иммуноглобулины G, и потому заболевание, даже если оно разовьется, как указал врач, будет протекать в более легкой форме.

«По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс», — сказал врач-инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от COVID-19 не планируют адаптировать к индийскому или другим новым штаммам коронавируса.