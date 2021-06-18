В Центре Гамалеи дали совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом
Москва, 18 июня, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Состав вакцины от COVID-19 «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут, это нецелесообразно. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
При такой картине мутационной активности заниматься созданием вакцин под новые штаммы «дело неблагодарное», уточнил он.
Правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».
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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для вакцинации и ревакцинации будет использоваться российский препарат «Спутник Лайт». Препарат будет запущен в оборот через полторы недели.
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