Москва, 18 июня, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Состав вакцины от COVID-19 «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут, это нецелесообразно. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго, — сказал он «Известиям». — Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм».

При такой картине мутационной активности заниматься созданием вакцин под новые штаммы «дело неблагодарное», уточнил он.

«Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», — подчеркнул Гинцбург.

Правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для вакцинации и ревакцинации будет использоваться российский препарат «Спутник Лайт». Препарат будет запущен в оборот через полторы недели.

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