Москва, 18 июня, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Московские власти в настоящее время находятся очень близко к тому, чтобы принять более жесткие меры ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 18 июня заявил мэр столицы России Сергей Собянин на встрече с рестораторами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин по-московски

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«Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям», — приводит его слова «Интерфакс».

Также столичный градоначальник уточнил, что, несмотря на то, что в Москве увеличена мощность больниц и расширен коечный фонд, возможности города не безграничны.

При этом он подчеркнул, что на данный момент главным является проведение вакцинации от COVID-19 среди работников сферы услуг и транспорта.

«Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней», — добавил Собянин.

В то же время известно, что если ранее обострение нового заболевания у пациентов происходило на 10−14-й день, то теперь тяжелые симптомы проявляются на пятые сутки.

Отметим, по данным оперативного штаба по Москве, по состоянию на 17 июня в городе было выявлено за сутки 6195 новых случаев заражения коронавирусом и еще 1854 пациента госпитализировано.