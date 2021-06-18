Тегеран, , 07:42 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранцы, проживающие за рубежом, смогут голосовать почти во всех странах мира, за исключением Канады, Йемена и Сингапура. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде написал в своем твиттере, что иранцы примут участие в предстоящих президентских выборах в 133 странах мира.

Он отметил, что иранцы будут голосовать на 234 избирательных участках по всему миру, за исключением Канады (где правительство отказало им в этой возможности), Йемена (из-за войны) и Сингапура (где свирепствует вспышка COVID-19).

Позднее Хатибзаде опроверг некоторые слухи о процессе выборов в Иране в зарубежных странах и подчеркнул, что, за исключением трех стран, во всех целевых государствах, где присутствуют иранцы, были приняты необходимые меры для проведения выборов.

Он отметил: «Даже в США, как стране, которая не имеет политических отношений с Ираном, у нас есть урны для голосования в 24 округах страны».