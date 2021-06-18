Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Петербурга возросло число тяжёлых пациентов. Причем, значительную долю таких больных теперь составляют молодые люди. Об этой тревожной тенденции доложил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел глава правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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Беглов сообщил, что в настоящее время в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. «Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек», — сказал градоначальник, слова которого цитирует пресс-служба Смольного.

Увеличение доли молодых людей среди тяжело больных ковидом Александр Беглов объяснил тем, что они игнорируют вакцинацию, поздно обращаются за медицинской помощью и в результате сталкиваются с осложнённым течением заболевания.

Кроме того, в Петербурге возросли темпы распространения инфекции, а вот темпы вакцинации пока уступают динамике поставок вакцины.

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Напомним, в Петербурге ежедневно с COVID-19 и пневмонией госпитализируют в больницы примерно по 800−850 пациентов. В начале июня было порядка 500 госпитализаций в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города составляет около 18%.