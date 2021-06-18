Токио, , 07:55 — REGNUM Правительство Японии крайне обеспокоено обысками, проведёнными в Гонконге в редакции оппозиционной газеты «Пинго жибао», и задержанием её сотрудников. Об этом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 18 июня заявил на пресс-конференции в Токио.

«Япония серьёзно обеспокоена произошедшим, это оказывает влияние на свободу слова в регионе», — сказал Мотеги.

По его словам, важно в тесном взаимодействии с международным сообществом «побуждать китайскую сторону к решению этой проблемы». В связи с чем японская сторона намерена «принять подходящие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гонконге в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в декабре 2020 года оппозиционному магнату Джимми Лаю, прошли обыски и задержания. В числе задержанных — главный редактор газеты «Пинго жибао» Райн Ло и ещё двое журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге задержали пятерых сотрудников оппозиционного медиамагната