Пекин, , 05:31 — REGNUM Китай начал запрашивать общественное мнение касательно разрабатываемого закона о медицинской безопасности, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Проект был обнародован Национальным управлением безопасности в области здравоохранения КНР 16 июня. Он был включен в законодательную повестку дня этого года для рассмотрения высшим законодательным органом Китая — Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).

Проект состоит из восьми глав и 70 статей. В частности, он предусматривает наказание за мошенничество с фондами медицинского страхования и незаконную деятельность в процессе централизованных закупок лекарственных средств.