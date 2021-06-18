Подгорица, , 00:51 — REGNUM В парламенте Черногории 17 июня была принята резолюция по Сребренице. Министр прав человека и меньшинств Черногории Владимир Лепосавич был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

За данное предложение о резолюции проголосовали 55 депутатов, 19 выступили против, семь депутатов воздержались.

По резолюции о предполагаемом геноциде в Сребренице правительство предложило несколько поправок, некоторые из которых были приняты.

Во время внесения поправок в резолюцию по Сребренице депутатка Симонида Кордич заявила, что поправки направлены на осуждение всех преступлений, совершенных на территории бывшей Югославии.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице «. По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».