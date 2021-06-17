Москва, , 22:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», сообщает 17 июня пресс-служба Кремля.

Полный текст указа публикует ИА REGNUM:

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:

Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в единый день голосования.