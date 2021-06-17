Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Новая крупная партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V») поступила в Петербург 17 июня в количестве 24 000 доз. В общей сложности город получил 863 942 комплекта трех российских вакцин от ковида.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские шприцы

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Запас вакцины на сегодняшний день составляет 93 851 комплект, сообщили в городском оперштабе. На следующей неделе ожидается поставка в Петербурга еще 60 000 доз вакцины «Спутник V».

За время массовой вакцинации в Петербурге привит 770 091 человек, из них 649 187 человек полностью завершили цикл вакцинации — это составляет 12% от численности населения мегаполиса.

За прошедшие сутки первично привито 7228 человек, вторично — 6428 человек, уточнили в оперштабе. В Петербурге открыты 134 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации.

«В городе сформирован убедительный запас трех видов вакцины. У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать. Каждый житель может записаться на прививку в любое медицинское учреждение», — напомнил губернатор Александр Беглов.