Рим, , 21:00 — REGNUM Специализирующееся на социологических исследованиях итальянское СМИ Termometro Politico в четверг, 17 июня, начало проводить онлайн-опрос граждан, один из вопросов которого посвящен возможному вхождению Украины в НАТО.

Формулировка вопроса звучит так: «Поддержали ли бы вы вхождение Украины в НАТО?». Варианты ответа: да, чтобы лучше защитить ее от России; да, вне зависимости от «русского вопроса», потому что Украина — страна Запада; нет, чтобы не создавать дополнительное напряжение в отношениях с Россией; нет, я против НАТО; затрудняюсь ответить.

Еще один вопрос данного исследования — «Поддержали ли бы вы вхождение Украины в ЕС?». Варианты ответа — классические (да, весьма подержал бы; да, поддержал бы в значительной степени; нет, едва ли поддержал бы; нет, ни в коем случае не поддержал бы; затрудняюсь ответить).