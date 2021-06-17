Москва, , 20:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе общения в режиме ВКС Михаил Дегтярев отчитался о своей работе за прошедшие месяцы, и получил общее одобрение своей деятельности.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что глава государства по результатам отчета Михаила Дегтярева «очевидно поддержал его выдвижение на выборах главы Хабаровского края, и вероятно, не видит никакого другого варианта».

«На встрече президент поддержал выделение трех миллиардов рублей на благоустройство Хабаровска в этом и следующем году. И это, опять же, показывает, что Михаил Дегтярев — активный и хороший лоббист на федеральном уровне. Внимание к нему со стороны федерального центра очевидно, так же как и поддержка. Это очень важный сигнал для элит Хабаровского края, тем более, что менее чем за год, когда Михаил Дегтярев является временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края, он показал себя эффективным менеджером и хозяйственником. Он сделал очень многое — например, сократил безработицу почти в 3,5 раза. Началась реализация плана восстановления экономики края, начался дострой долгостроя. И очень важно, что Михаил Дегтярев нашел средства на то, чтобы жители северных и труднодоступных районов края смогли совершать перелеты по краю по льготной цене», — отметил Павел Данилин.

«Идет выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня, и для малого бизнеса в том числе. Есть грандиозные подвижки по дорожному строительству, и это снова говорит о том, что Михаил Дегтярев предпринял очень серьезные усилия для получения финансирования в размере более, чем полумиллиарда рублей. И, конечно, очень важно, что он пролоббировал присвоению городу Комсомольск-на-Амуре звания «Города трудовой доблести», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Это тоже немало. Все это показывает, что Михаил Дегтярев — хороший, эффективный лоббист, и будет также хорошим губернатором уже без приставки «врио», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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