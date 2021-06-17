Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Ректоры петербургских вузов сдержанно оценили инициативу своих московских коллег, которые предложили допускать к очным занятиям только привившихся от коронавируса студентов. Руководители вузов Петербурга уповают на силу убеждения, а не принуждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске на фоне Эрмитажа

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Например, в Санкт-Петербургском государственном Технологическом институте подобные предложения даже не обсуждаются.

«В Москве и области действительно наряженная эпидемситуация. Поэтому ректоры вынуждены рассматривать варианты ее решения. В Технологическом институте ситуация отличается. Для нашего вуза инициатива не актуальна», — заявил телеканалу «Санкт-Петербург» ректор «Техноложки» Андрей Шевчик.

Ректор подконтрольного Ленинградской области Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев считает, что вместо запретов необходимо максимально усилить разъяснительную работу среди студентов о необходимости вакцинации.

«В Москве ректоры предложили сделать вакцинацию принудительной. Прежде чем рассматривать применение такого метода в Петербурге, нужно еще раз подумать, исчерпали ли мы все меры убеждения, разъяснения», — подчеркнул Еремеев.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 часть вузов Петербурга проводит сессию в онлайн-режиме и сократила до минимума присутствие персонала на рабочих местах.