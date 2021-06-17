Керчь, Крым, 17 июня, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Вода из сел Приозерное и Новоотрадное Ленинского района Республики Крым ушла по данным на середину дня 17 июня. Проводятся работы по откачке воды из подвалов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Https://rk.gov.ru/ Наводнение в Крыму

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На месте продолжают работу сотрудники ГУ МЧС по Крыму, задействована специализированная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в связи с сильными ливнями и последовавшими затоплениями действует режим ЧС регионального уровня. Эвакуированы более сотни человек. Из-за стихии произошли отключения электроснабжения, газоснабжения, подачи воды.