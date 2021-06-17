Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Органы МЧС предупредили петербуржцев о грядущей аномальной жаре. С 19 по 24 июня в Санкт-Петербурге ожидается погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы, до +32 градусов. Об этом 17 июня сообщили в ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Таврический сад

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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», c 19 по 24 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода. Так, в пятницу, 18 июня, будет без осадков, ночью ожидается слабый ветер, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В субботу, 19 июня, также без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье 20 июня без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аномально жаркая погода в городе на Неве ожидается всю следующую неделю.